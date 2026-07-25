Kevin Arreaga conquista en Málaga su tercer título consecutivo de campeón en martillos

Málaga, 25 jul (EFE).-El madrileño Kevin Arreaga revalidó este sábado el título de campeón de España de lanzamiento de disco en los Campeonatos de España de atletismo que se disputan en Málaga, tras imponerse con una mejor marca de 71,05 metros, lograda en su quinto intento.

El atleta del Playas de Castellón cimentó su victoria con un concurso muy sólido. Abrió con un lanzamiento de 65,71 metros y posteriormente encadenó dos intentos por encima de los 69 metros, antes de cometer un nulo en la cuarta ronda. En su quinto lanzamiento alcanzó los 71,05 metros, un registro inalcanzable para sus rivales y que le permitió conquistar su tercer título nacional consecutivo.

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La medalla de plata fue para el jiennense Alberto González, que aseguró la segunda posición con un lanzamiento de 68,45 metros en su último intento, repitiendo el mismo resultado que obtuvo el pasado año en Tarragona, después de ser campeón en 2025.

El bronce correspondió al catalán Pedro José Martín, con una mejor marca de 66,02 metros. El veterano discóbolo sumó así la decimotercera medalla de su trayectoria en unos Campeonatos de España al aire libre, un hito histórico, aunque sigue sin haber logrado el título nacional. EFE

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