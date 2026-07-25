Juan Ayuso: "Siento frustración, pero no decepción porque lo dí todo"

Alpe D'Huez (Francia), 25 jul (EFE).-El español Juan Ayuso (Lidl Trek) se mostró "frustrado pero no decepcionado" con la séptima plaza final en el Tour de Francia, aliviado por la sensación de "haberlo dado todo"

"El viernes hablé de frustración por el resultado y las sensaciones, pero no decepcionado. Para mí ha sido un Tour muy complicado, pero no me rindo y voy a seguir luchando por mis objetivos", señaló Ayuso en la meta de Alpe D'Huez.

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Ayuso, quien partió séptimo en la general, se erigió como uno de los protagonistas de la etapa reina provocando la escapada inicial, pero al final no pudo estar con los mejores y fue atrapado por el grupo de los favoritos.

"Me he dejado todo lo que tenía, la carrera desde la salida ha sido muy dura. El Decathlon y el UAE no querían que me fuera, pero hice la selección y llevé la responsabilidad hasta consolidar la escapada. Siempre doy lo mejor de mi y estoy orgulloso de haberlo intentado", explicó el jefe de filas del Lidl Trek.

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Después de sendas decepciones en las dos primeras etapas de los Alpes, Ayuso salió con ambición en la etapa reina con meta, de nuevo, en Alpe D'Huez.

"Salí por la etapa, no sé cómo he quedado en la general, pero es algo que no me va a cambiar nada. Quería la etapa, pero no he tenido las piernas que quería, he tenido que titar de corazón y orgullo", explicó.

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"De todas las formas me voy orgulloso, no han salido las cosas de cara, no he dado la mejor versión de mi. Siento frustración de no haber llegado al Tour como quería, pero no decepción porque lo he dado todo", concluyó. EFE