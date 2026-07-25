Illa envía un "mensaje de solidaridad" a los afectados por los incendios en Madrid y Ávila

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviado un "mensaje de solidaridad" a los ciudadanos desplazados y evacuados por los incendios en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, en Castilla y León.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios desde Hanoi (Vietnam), en el marco de su viaje a Vietnam y Singapur para reforzar las relaciones institucionales y comerciales con estos países del sudeste asiático.

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Illa ha recordado que el Govern ha enviado a la Comunidad de Madrid un equipo de analistas del Grup d'Actuacions Forestals (Graf) para ayudar en las tareas contra estos fuegos.