Herbert aguanta el liderato en una ronda con ocho ‘birdies’ seguidos de Cameron Smith

Redacción deportes, 25 jul (EFE).- El jugador australiano Lucas Herbert no estuvo tan brillante este sábado en la tercera jornada del torneo del Reino Unido de LIV como en las dos previas, pero aguantó el liderato con tres golpes de margen sobre el estadounidense Bryson DeChambeau.

Después de su comienzo fulgurante del jueves con -11 y del -6 del segundo día, Herbert acabó la penúltima vuelta con -3, para un total de -20, lo que le permite seguir soñando con su segundo título en LIV esta temporada, aunque deja opciones a sus perseguidores.

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Por detrás de DeChambeau (-17) y del inglés Tyrrell Hatton (-15), se sitúo el australiano Cameron Smith, principal protagonista de la jornada después de encadenar ocho ‘birdies’ consecutivos que le sirvieron para empatar el récord del colombiano Sebastián Muñoz del pasado año y el de 28 golpes en unos últimos nueve hoyos.

Smith, considerado uno de los mejores pateadores del mundo, estuvo tocado por una varita mágica, aunque tres ‘bogeys’ al comienzo de la jornada le impidieron hacer un resultado más histórico.

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Con su racha, el ganador del Abierto Británico de 2022 se sitúa con -14, a seis golpes de Herbert, con un mínimo hilo de esperanza de remontar.

También tuvo un papel muy destacado el mexicano Abraham Ancer, el mejor de la sesión, con -7, gracias a ocho 'birdies', aunque con un 'bogey' en la mitad, lo que le deja quinto empatado a siete golpes de Herbert.

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Los españoles siguieron sin brillar, por lo que el primer clasificado es David Puig, en el puesto vigésimo primero, con -4, con uno de distancia sobre Josele Ballester (-3) y dos sobre Luis Masaveu (-2).

Jon Rahm protagonizó otra jornada gris, con -1 en la ronda y -2 en la clasificación, muy lejos del liderato, por lo que tendrá que esperar al siguiente torneo en Nueva York para tratar de amarrar su tercera corona consecutiva de la liga saudí.

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Completa la representación española Sergio García, relegado entre los últimos con +4. EFE