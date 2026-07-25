Santiago de Compostela, 25 jul (EFE).- Galicia no "renuncia" a la visita del Papa en el Año Santo de 2027, como ha manifestado este sábado el presidente del Parlamento autonómico, Miguel Santalices, que por encargo del rey Felipe VI ha protagonizado por cuarta vez la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago, como en 2016, 2018 y en 2024.

Al inicio de sus palabras, tras agradecer la confianza depositada en él por el monarca y pedir protección para la familia real, ha deseado "que nos puedan honrar con su presencia" con motivo de este acontecimiento que trasciende fronteras y es ahí donde ha dicho que "no renunciamos a que también nos acompañe el Santo Padre en esta celebración de valores humanistas".

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"No se me ocurren mejores embajadores para conmemorar el próximo Año Santo", ha enfatizado.

La ofrenda en la que Santalices ha dejado este mensaje se celebra cada 25 de julio desde su instauración por Felipe IV en 1643.

Antes de la misa solemne en la Catedral de Santiago, en los actos protocolarios que se han desarrollado en la Plaza del Obradoiro, han formado parte de la comitiva de acompañamiento de Santalices el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín -que no se incorporó a la ceremonia religiosa-, conselleiros y otras autoridades civiles y militares. EFE

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