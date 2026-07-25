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Firmas de distribución, en contacto con administraciones para canalizar ayuda a evacuados

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Madrid, 25 jul (EFE).- La patronal de distribución Anged y sus empresas asociadas están en contacto con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y los equipos de emergencia para canalizar toda la ayuda de primera necesidad para los evacuados por los incendios de Madrid y Ávila, han explicado a EFE fuentes de Anged.

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) ha explicado que enviará alimentos, productos de higiene personal y textiles a las personas afectadas por estos fuegos, que ya han calcinado más de 20.000 hectáreas entre las dos provincias.

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Asimismo, la patronal ha trasladado su apoyo a los afectados por estos incendios, así como su máximo respeto y admiración por los militares, bomberos, fuerzas de seguridad, equipos de emergencia y sanitarios que están trabajando sin descanso para combatir el fuego.

Anged cuenta entre sus asociados con El Corte Inglés, Carrefour, Leroy Merlin, Alcampo, Ikea, Eroski o MediaMarkt. EFE

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