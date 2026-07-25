Espana agencias

Feijóo llama a ser "responsables" y combatir "juntos" los incendios: "Vamos a refrescar el ambiente político"

Guardar
Google icon
Imagen NYABKVP5FVGTHDPRJYIZVW2WC4

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este sábado la necesidad de que las distintas administraciones cooperen para combatir los incendios que afectan a distintos puntos de España, con especial intensidad en Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, y ha apelado a ser "responsables" y "trabajar juntos".

"Vamos a refrescar el ambiente político", ha trasladado, en declaraciones a los medios en Santiago de Compostela, donde participa en los actos institucionales del Día de Galicia.

PUBLICIDAD

El líder popular ha explicado que ha hablado con los tres presidentes autonómicos más afectados --Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha--, así como con alcaldesas y alcaldes de la Comunidad madrileña. "Estamos trabajando todos y yo espero que cada uno esté en su puesto y a la altura de sus responsabilidades", ha manifestado.

Y en un escenario marcado por el rifirrafe político entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido que él no hablaría de "peleas". "Creo que hay declaraciones que se comentan por sí solas", ha esgrimido, en relación a las palabras de Puente sobre las comunidades del PP y la UME.

PUBLICIDAD

Dicho esto, el que fuera presidente de Galicia, comunidad que ha sufrido de forma reiterada el impacto de los fuegos forestales, ha insistido en que "lo importante es trabajar juntos, atender a la gente y preservar en todo lo que se pueda bienes materiales".

"Pero sobre todo y por encima de todo, preservar las vidas de las personas", ha sentenciado, antes de pedir que todos los ciudadanos que puedan verse afectados por los incendios "sigan las instrucciones de los ciudadanos".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entre humo y con incertidumbre, los evacuados por el incendio de Madrid viven momentos de tensión: “Era como si hubiese niebla, respirar era horrible”

Entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila hay más de 60.000 personas afectadas por el avance de las llamas

Entre humo y con incertidumbre, los evacuados por el incendio de Madrid viven momentos de tensión: “Era como si hubiese niebla, respirar era horrible”

El precio de la luz en España para este 26 de julio

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio de la luz en España para este 26 de julio

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | El Gobierno ordena la evacuación de todo el valle del Tiétar

El mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid y otro fuego en Ávila han afectado a más de 60.000 personas

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | El Gobierno ordena la evacuación de todo el valle del Tiétar

Números ganadores del Super Once del 25 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Números ganadores del Super Once del 25 julio

Sanidad recomienda el uso de gafas y mascarillas en Madrid y Ávila por la mala calidad del aire, con niveles de contaminantes “muy por encima de los que recomienda la OMS”

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a la población que extreme las precauciones ante los efectos de los incendios y ha aconsejado consultar a un profesional sanitario si aparecen síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho o falta de aire

Sanidad recomienda el uso de gafas y mascarillas en Madrid y Ávila por la mala calidad del aire, con niveles de contaminantes “muy por encima de los que recomienda la OMS”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UME crea un mando unificado para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila y “tratarlos como uno solo”

La UME crea un mando unificado para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila y “tratarlos como uno solo”

Pedro Sánchez señala una “situación compleja” por el incendio ya unificado en Madrid y Ávila, pero destaca una “ventana de oportunidad” para su control este fin de semana

La Audiencia de Barcelona condena a Catalana Occidente a pagar casi 50.000 euros por un coche robado y quemado que se negó a indemnizar

Los incendios ya han provocado el cierre de 35 carreteras en España: de Madrid o Ávila a la peor parte en Guadalajara

Qué es y cómo funciona el mecanismo de respuesta de protección civil de la UE que ha pedido España ante el avance de los incendios

ECONOMÍA

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Edu Aguirre se juega su reputación en La Velada del Año VI contra Edul: un combate que recuerda a la final del Mundial 2026

Edu Aguirre se juega su reputación en La Velada del Año VI contra Edul: un combate que recuerda a la final del Mundial 2026

La Selección Española tendrá su propia serie del Mundial 2026: así es el proyecto que estrenará Amazon Prime sobre el triunfo de la Roja

Fabiana Sevillano: la influencer que llega a La Velada del Año VI con cuentas pendientes con La Parce, pero sin experiencia previa

El Atlético de Madrid hace oficial la llegada de Kang-In Lee: 40 millones de euros y un fichaje estratégico

De influencers a boxeadores en menos de un año: así ha evolucionado el entrenamiento en La Velada del Año de Ibai Llanos