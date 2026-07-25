Evacúan a 30.000 personas del Valle del Tiétar al desalojar 9 pueblos de Ávila y Madrid

Cenicientos (Madrid), 25 jul (EFE).- El Gobierno ha decretado la evacuación de nueve municipios del Valle del Tiétar, siete de ellos en Ávila y dos en Madrid, en una operación que afecta a más de 30.000 personas, según ha anunciado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín.

En declaraciones a los medios en el centro de mando de la emergencia de los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila, que esta mañana ha sido unificado, Martín ha explicado que la evolución del fuego en el Valle del Tiétar ha sido "muy intensa" y ha provocado la evacuación de siete municipios abulenses.

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En la Comunidad de Madrid, ha añadido, se ha enviado un Es-Alert para evacuar a cerca de 5.000 personas en los municipios de Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Vidrios.

El delegado del Gobierno ha apuntado a que "la gran preocupación" y la "prioridad absoluta" en estos momento es "salvar vidas y garantizar las evacuaciones seguras".

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Martín ha informado que hasta el momento no se reportan daños personales relevantes y ha pedido máxima colaboración a la ciudadanía para que las labores de extinción de los incendios puedan continuar con la mayor eficacia posible.

En esa línea, ha alertado de que la emergencia continúa y hay seguir "extremadamente atentos" a la evolución de los vientos. EFE

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