Estabilizado el incendio de Cubelles (Barcelona), que ha confinado a 2.500 vecinos

Barcelona, 25 jul (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio forestal de Cubelles (Barcelona), que ha obligado a confinar a más de 2.500 vecinos en varias urbanizaciones y núcleos de población de los alrededores.

Según han informado los Bomberos, a las 18.51 horas han podido dar por estabilizado el incendio, que se había iniciado hacia las 16.00 horas de este sábado.

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Los Bomberos han activado a unos 150 efectivos para luchar contra este incendio, con el apoyo de 35 dotaciones terrestres y 10 medios aéreos.

Debido a este incendio, Protección Civil de la Generalitat ha enviado a las 17.28 horas una Es-Alert para ordenar el confinamiento de las urbanizaciones de La Costa Cunit, en Cunit (Tarragona) y de los sectores Trencarroques, La Creu y Cal Candi, en Castellet i la Gornal (Barcelona).

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Esta medida afecta a una población estimada de 2.516 personas, según ha detallado Protección Civil.

Debido a este incendio, Protección Civil ha activado la alerta del plan Infocat y ha pedido a los ciudadanos que no se acerquen a la zona del fuego para facilitar las labores de extinción.

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Un total de 195 municipios de 19 comarcas catalanas presentan este sábado riesgo extremo de incendio forestal, según los Agentes Rurales de la Generalitat.

En paralelo, Protección Civil también ha activado este sábado la alerta de su plan de inundaciones Inuncat ante la previsión de lluvias intensas en el noreste y el litoral central y sur de Cataluña, especialmente en las comarcas de la Garrotxa y Selva, en Girona. EFE.

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