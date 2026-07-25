El incendio de Murias (León) evoluciona favorablemente y mantiene a 174 vecinos evacuados

León, 25 jul (EFE).- El incendio declarado en Murias de Ponjos (León) evoluciona favorablemente y mantiene evacuados este sábado a 174 vecinos de la zona, en concreto de Ponjos, Rosales, Folloso, Andarraso, Trascastro e Inicio.

El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, ha explicado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) que el incendio "ha evolucionado bien gracias a la entrada de vientos del norte con humedad"

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"Los trabajos nocturnos han permitido llevar a cabo la estrategia de fuegos técnicos para impedir el avance del incendio", que se ha perimetrado en 6,5 kilómetros sobre los 8 kilómetros de la cabeza del incendio, ha detallado.

El incendio se encuentra con Índice de Gravedad Potencial 2 por comportar un grave riesgo a poblaciones y bienes no forestales.

La evolución favorable del fuego permitirá al operativo desplegado centrarse en cerrar totalmente el incendio, ya que la zona que más preocupaba con las llamas amenazando la localidad de Rosales "está bien" al no superar el arroyo ubicado en sus proximidades, mientras que los puntos más activos se encuentra en el área de las localidades de Inicio y Valdesamario, ha explicado el delegado.

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Diego ha afirmado que a los vecinos evacuados se les ha ofrecido dormir en el albergue ubicado en las Escuelas de Riello, aunque solo seis de ellos lo han utilizado, ya que el resto ha preferido quedarse con familiares.

Durante la mañana se va a seguir trabajando con un amplio operativo integrado por técnicos y agentes medioambientales, seis bulldozer, seis cuadrillas de tierra, siete autobombas y cuatro cuadrillas helitransportadas, a los que se han sumado con las primeras luces del día seis helicópteros.

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Por otra parte, Diego ha considerado positiva la evolución de los otros dos incendios en la provincia en Quintela y Castropodame, lo que ha hecho posible reducir su índice de gravedad potencial de 1 a 0 ya que, aunque siguen activos no tienen llama. EFE

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