El incendio de Murias de Ponjos (León) obliga a evacuar a sus veinte vecinos

León, 25 jul (EFE).- El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI)ha decidido en su última reunión desalojar a los veinte vecinos de la localidad de Murias de Ponjos (León) por el incendio que afecta a su termino municipal y que fue declarado ayer con el Índice de Gravedad Potencial 2 por comportar un grave riesgo a poblaciones y bienes no forestales.

Aunque durante la noche el incendio se había estabilizado gracias a la bajada de la temperaturas y se había conseguido perimetrar 6,5 de los 8 kilómetros de la cabeza del incendio, vientos procedentes del norte han avivado el fuego en algunas zonas.

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A pesar del desalojo de Murias, la estabilización de las llamas en alguno de los frentes ha permitido el realojo de los vecinos de las localidades de Inicio y Trascastro, que junto a Rosales, Ponjos, Folloso y Andarraso habían sido evacuados ayer, manteniéndose en la actualidad cinco pueblos desalojados y más de 80 vecinos.

El operativo sigue con las tareas de extinción con un contingente formado por un técnico, cinco agentes medioambientales, dos bulldozer, seis cuadrillas de tierra, tres autobombas y tres cuadrillas helitransportadas, a los que se suman tres helicópteros y un puesto de mando.

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Por otra parte, los otros dos incendios que se registran en la provincia leonesa en Quintela y Castropodame han evolucionado favorablemente, lo que ha hecho posible reducir su Índice de Gravedad Potencial de 1 a 0, ya que en ambos casos apenas tiene llama, aunque se sigue vigilando por las posibles reproducciones por el viento. EFE

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