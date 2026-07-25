El Gobierno amplía la emergencia nacional por los incendios a Toledo

Madrid, 25 jul (EFE).- El Ministerio del Interior ha ampliado a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional por los incendios que ya estaba implantada en la Comunidad de Madrid y Ávila desde este jueves. EFE

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