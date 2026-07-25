Confinan un municipio de 3.000 habitantes en Castellón por el incendio de La Vall d'Uixò

València, 25 jul (EFE).- El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha enviado un Es-Alert a la población para comunicar el confinamiento del municipio de Vilavella, una localidad de 3.000 habitantes en la provincia de Castellón, a causa del incendio declarado en La Vall D'Uixò.

Según ha informado el CCE, el texto señala que "con motivo del incendio de vegetación de la Vall D'Uixó, se ordena el confinamiento del municipio de la Vilavella", una localidad que se ubica en la comarca de la Plana Baixa, en el sureste de la provincia de Castellón.

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El fuego, cuya evolución es negativa, según el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, ha obligado a activar la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) y a desalojar una urbanización de manera preventiva.

En las labores de extinción del incendio trabajan un total de siete medios aéreos (tres helicópteros y dos aviones) y numerosos medios terrestres, y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado (PMA) para seguir de primera mano la evolución de los trabajos de extinción. EFE

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