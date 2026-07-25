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Cerca de 88.000 evacuados y confinados por los incendios en Ávila y Madrid

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Madrid, 25 jul (EFE).- Los incendios de la provincia de Ávila y Madrid han provocado la evacuación de 59.488 personas y el confinamiento de otros 28.262 ciudadanos, lo que equivale a un total de 87.750 personas afectadas por estos fuegos, han confirmado fuentes del Ministerio de Interior. EFE

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