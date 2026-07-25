Carapaz gana en el Alpe d'Huez y Del Toro confirma su tercer puesto en la general

Alpe d'Huez (Francia), 25 jul (EFE).- El ecuatoriano Richard Carapaz consiguió en el Alpe d'Huez su segunda victoria en este Tour de Francia, la tercera en total, mientras que el mexicano Isaac del Toro afianzó su tercer puesto en la general, liderada por el esloveno Tadej Pogacar a falta de la jornada simbólica de este domingo.

El mismo día en el que se aseguró el maillot de la montaña final por segunda vez en su carrera, el corredor del EF culminó una larga escapada hasta imponerse en la etapa reina, que por segundo día consecutivo acababa en el Alpe d'Huez.

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El de Carchi llegó en solitario tras una larga escapada, por delante del belga Remco Evenepoel y el estadounidense Sepp Kuss, que sufrió dos caídas en los últimos diez kilómetros cuando iba en solitario en cabeza.

El esloveno Tadej Pogacar, cuarto en la meta, confrontó su liderazgo en la general, aunque perdió unos segundos con Evenepoel, que ahora está a 6.26. El tercero en el podio de París será el mexicano Del Toro, a 9.42 del líder, que distanció al francés Paul Seixas, que le amenazaba el podio por solo 24 segundos.

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Un ataque del mexicano en las rampas del Col de la Sarenne, el último puntuable de la jornada, distanció al francés, de 19 años, que acabó perdiendo 1.50 en la meta, gracias al apoyo de Pogacar a Del Toro, de 22 años.

El francés, el ciclista más joven en tomar la salida del Tour desde 1937, será cuarto, a 11.56 del ganador, por delante de su compatriota Lenny Martinez, quinto a 13.02 y del danés Mattias Skjelmose, sexto a 14.59.

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El español Juan Ayuso, que estuvo en la escapada del día pero que fue atrapado en la última cota, será séptimo, a 17.48, por delante de Carapaz, octavo a 20.00.

Completarán el top-10 el británico Tom Pidcock, a 29.28 y el francés Jordan Jegat a 33.21. EFE