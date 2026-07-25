Alonso y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (Q2)

Redacción deportes, 25 jul (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo, que por primera vez en lo que va de temporada había logrado pasar a la Q2, y el argentino Franco Colapinto (Alpine) quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación para el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

Colapinto arrancará decimotercero este domingo, tres puestos por delante del doble campeón mundial asturiano.

El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo y ganador en esta pista el año pasado, volvió a marcar el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 17 segundos y 456 milésimas, 170 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

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La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.

- Eliminados en la segunda ronda (Q2):

11.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

1:18,765

12.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

1:18,844

13.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

1:19,027

14.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1:19,105

15.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1:19,734

16.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:19,808

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

17.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1:20,233

18.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:20,621

19.

Alexander Albon

THA

Williams

1:20,658

20.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:20,659

21.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:20,886

22.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:21,322

EFE

arh/apa