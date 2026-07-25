Alonso y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (Q2)

Redacción deportes, 25 jul (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo, que por primera vez en lo que va de temporada había logrado pasar a la Q2, y el argentino Franco Colapinto (Alpine) quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación para el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.
Colapinto arrancará decimotercero este domingo, tres puestos por delante del doble campeón mundial asturiano.
El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo y ganador en esta pista el año pasado, volvió a marcar el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 17 segundos y 456 milésimas, 170 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
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La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.
- Eliminados en la segunda ronda (Q2):
11.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1:18,765
12.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1:18,844
13.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1:19,027
14.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1:19,105
15.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:19,734
16.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:19,808
- Eliminados en la primera ronda (Q1):
17.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1:20,233
18.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:20,621
19.
Alexander Albon
THA
Williams
1:20,658
20.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:20,659
21.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:20,886
22.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:21,322
EFE
arh/apa
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