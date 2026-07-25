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Álex Balboa, internacional con Guinea Ecuatorial, nuevo jugador del Real Valladolid

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Valladolid, 25 jul (EFE).- El Real Valladolid ha alcanzado un acuerdo con el internacional con Guinea Ecuatorial Álex Balboa Bandeira, quien llega libre para defender los colores blanquivioletas hasta el 30 de junio de 2028, según ha confirmado este sábado el club en nota de prensa.

Álex Balboa se formó en las canteras del Aurrera de Vitoria y del Deportivo Alavés y, tras su paso por el CF San Ignacio, siguió creciendo en la entidad babazorra para debutar con el primer equipo blanquiazul en Segunda, categoría en la que también jugó con la SD Huesca hasta acumular 24 partidos en la división de plata.

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Posteriormente, fichó por el Almere City, de la Eredivisie neerlandesa, y el pasado curso jugó en el CD Lugo, con el que disputó 34 encuentros y logró tres goles y una asistencia en Primera RFEF.

Ahora, el centrocampista, que cuenta con la doble nacionalidad hispano-guineana, tratará de aportar su físico para potenciar la medular del Real Valladolid durante las dos próximas campañas. EFE

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mim/erbq/jpd

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