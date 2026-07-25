Aitana: "He visto pasar a muchas jugadoras y el Barça continua siendo el Barça"

Sant Pere de Ribes (Barcelona), 25 jul (EFE).- La barcelonista Aitana Bonmatí, triple ganadora del 'Balón de Oro', ha asegurado que en estos quince años en el club azulgrana ha visto pasar a "muchas jugadoras", pero ha insistido en que el "Barça siempre continúa siendo el Barça".

En su localidad natal y como cierre de su campus de verano, Aitana Bonmatí ha atendido a los medios y se le ha preguntado sobre los últimos movimientos del mercado, como el pase de Salma Paralluelo al Olympique Lyon que se ha anunciado este mismo sábado.

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"Cada jugadora es libre de decidir su camino, nuestro trabajo es continuar siendo el Barça, con un estilo y un modelo único. El Barça no será el club que pague más ni que tenga las mejores infraestructuras, pero el Barça continua siendo el Barça por nuestro modelo", ha dicho.

"La filosofía nunca ha cambiado y hemos seguido ganando, por lo que creo que cada año es un nuevo reto por eso: hay nuevas bajas, nuevos fichajes, y es un nuevo reto seguir reinventándonos, moviéndonos y jugando con las incorporaciones, y yo feliz de seguir en este proyecto", ha insistido.

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La de Sant Pere de Ribes ha admitido que ha tenido ofertas en el pasado de clubes de referencia, pero ha recalcado que siempre ha sabido donde estaba su casa.

La internacional barcelonista ha desvelado que al término de la temporada volvió a sentir molestias después de una lesión que le mantuvo alejada de los terrenos de juego durante meses, por lo que en el inicio del próximo curso tendrá que ir poco a poco.

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"Los dolores siguen ahí, así que tendré que ir de menos a más. Veremos el año que nos viene, con un Mundial en verano. Voy a ir poco a poco porque al final mi salud es lo primero y quiero jugar muchos años más, quiero cuidarme", ha insistido.

De todos modos, Aitana Bonmatí ha insistido que no es cuestión de disparar las alarmas por ello. "He decidido que antes de seguir sufriendo, voy a parar para que se cure bien la lesión y empezar de cero, porque si no estoy al 100%, no pondré mi cuerpo en riesgo porque la salud es lo primero. Lo hemos hablado con el club y estamos todos en la misma línea", ha resumido. EFE

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