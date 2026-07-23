Yolanda Díaz afronta su candidatura para dirigir la OIT "con orgullo y responsabilidad"

Madrid, 23 jul (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que asume "con orgullo y una responsabilidad enorme" su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), representando "a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional".

"La OIT es la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas", ha dicho Díaz este jueves en su cuenta de la red social Bluesky, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara su candidatura.

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En su mensaje, Díaz sitúa los principales retos para el mundo laboral en la inteligencia artificial, el cambio climático y las nuevas formas de trabajar en plataformas digitales, que "están transformando las empresas y el trabajo a toda velocidad".

"Necesitamos una OIT fuerte, moderna, del lado de las personas trabajadoras, de las empresas, que impulse los derechos de las mujeres y defienda con pasión el multilateralismo y los grandes acuerdos para el siglo XXI", deja claro Díaz.

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Una OIT, añade, que tenga en el diálogo social un pilar básico y que cuente siempre con quienes fortalecen el tejido empresarial en el conjunto del planeta, para garantizar un futuro de empleos de calidad y empresas sostenibles y productivas. EFE