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Un Elche con canteranos y sin fichajes se mide al Johor en su segundo test de pretemporada

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Elche (Alicante), 23 jul (EFE).- El Elche afronta este viernes ante el Johor de Malasia, a partir de las 19.00 horas en La Nucía, su segundo test de pretemporada, aún sin refuerzos en su plantilla y con una convocatoria repleta de canteranos.

El equipo que dirige el argentino Martín Anselmi venció en su primer amistoso, disputado ante el conjunto sudafricano del Kaizer Chiefs (2-1), en un partido en el que fue determinante la aportación de los canteranos, especialmente la del delantero del filial Umaru Konare.

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El Elche esbozó algunas de las líneas maestras del patrón de juego que desea implantar Anselmi, basado en la posesión, la verticalidad en ataque y la presión al rival.

El Elche, que todavía no ha hecho ninguna incorporación a falta de tres semanas para el inicio de la competición oficial, tampoco podrá contar con el austriaco David Affengruber ni con el lateral Buba Sangare, ambos de vacaciones tras haber participado con sus respectivas selecciones este verano en torneos internacionales.

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A estas ausencias se suma la del argentino Abiel Osorio, quien no se ha incorporado al grupo por problemas con el visado, según se apunta desde la entidad.

Anselmi alineará, tal y como sucedió en el primer amistoso, a un equipo formado por jugadores del primer equipo y canteranos con el objetivo de que todos vayan sumando minutos en este periodo de preparación.

El conjunto ilicitano estará arropado en las gradas por un gran número de aficionados dada la proximidad y comodidad del desplazamiento a La Nucía.

Tras el partido de este viernes, el Elche disfrutará de una jornada de descanso antes de regresar a los entrenamientos para preparar el siguiente compromiso ante el Al Ain, el próximo martes en San Pedro del Pinatar. EFE

pvb/cta/cmm

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