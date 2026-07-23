Sánchez llega a la planta de Ford de Almussafes para el anuncio de un importante acuerdo

Almussafes (Valencia), 23 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a la factoría de Ford en Almussafes para visitar la planta automovilística donde se prevé un anuncio corporativo importante por parte de la compañía relativo a sus operaciones en Europa y a la fábrica valenciana.

Sánchez ha llegado acompañado de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

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Está previsto que, tras el recorrido, tenga lugar una comparecencia ante los medios en la que intervendrán Pedro Sánchez, Juanfran Pérez Llorca y el presidente de la planta de Almussafes, Dani Ruiz. EFE

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