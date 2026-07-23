Lauri Requena, sexto fichaje del Badalona Women

Badalona (Barcelona), 23 jul (EFE).- El Badalona Women ha fichado a la centrocampista Laura Requena 'Lauri', que se convierte en la sexta incorporación del conjunto catalán para la temporada 2026-2027, anunció este jueves el club catalán.

La veterana futbolista, de 36 años, llega procedente del Granada, club en el que militó durante las últimas trece temporadas. Formó parte del ascenso del conjunto nazarí a Primera División en 2013 y se despidió como la jugadora con más partidos disputados en la historia de la sección femenina y la segunda máxima goleadora del Granada en la máxima categoría.

PUBLICIDAD

La manchega, que puede actuar como mediapunta, refuerza el proyecto del Badalona Women junto a otras incorporaciones de experiencia, como la de Vicky Losada, una de las futbolistas más laureadas del fútbol español.

El conjunto badalonés aspira a consolidarse en la zona alta de la clasificación después de alcanzar la pasada temporada las semifinales de la Copa de la Reina.

PUBLICIDAD

"Necesitaba un cambio y Badalona era el destino perfecto. Es un proyecto muy ilusionante y estoy convencida de que será uno de los más ambiciosos del fútbol español esta temporada. Tengo muchas ganas de aportar mi experiencia, seguir creciendo y ayudar al equipo a conseguir sus objetivos", afirmó Requena a los medios del club catalán.

La centrocampista es el sexto fichaje confirmado por el Badalona Women para el próximo curso, tras las incorporaciones de la portera Txell Font, la defensa Izarne Sarasola, las centrocampistas Lucía Martínez y Vicky Losada, y la delantera Mirari Uria. EFE

PUBLICIDAD

avm/gmh/cmm