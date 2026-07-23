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La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno del Congreso tras aprobarse el dictamen

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Madrid, 23 jul (EFE).- La proposición de ley de Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1977 y sus descendientes puedan tener la nacionalidad española irá al pleno del Congreso tras aprobarse este jueves el dictamen en comisión con el apoyo de la mayoría de grupos, la abstención del PP y Junts y el rechazo de Vox.

Con la ratificación del dictamen, en una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia, la proposición de ley da un paso decisivo en su tramitación parlamentaria después de sufrir un año de bloqueo.

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Un bloqueo del que Sumar acusó a sus socios de Gobierno del PSOE, que llegaron a votar en contra en la toma en consideración de la iniciativa en el pleno, pero que empezó a desatascarse el pasado mes de abril.

Finalmente, Sumar, el PSOE y otros socios de investidura consensuaron el informe de la ponencia, que fue aprobado el pasado 30 de junio, y este jueves ha sido aprobado el dictamen que irá a pleno previsiblemente durante el siguiente periodo de sesiones, a partir de septiembre.

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El dictamen ha salido adelante con la abstención del PP, que votó en contra del informe y este jueves se ha mostrado a favor del objetivo de la proposición de ley, pero ha criticado su falta de "transparencia" y "rigor jurídico", así como el "giro radical" del Gobierno con el Sáhara tras su apoyo al plan de autonomía marroquí.

Junts, el otro partido que se ha abstenido, ha reprochado al Gobierno las prisas para activar ahora la ley y ha pedido más reflexión y diálogo.

Y Vox, que ha mantenido su rechazo al texto, ha acusado al Gobierno de estar "regalando nacionalidades españolas" y ha discrepado además de la fórmula jurídica empleada en esta proposición de ley para los saharauis, al hacerlo por carta de naturaleza.

La proposición de ley de Sumar, que este jueves ha incorporado nuevas enmiendas transaccionales al dictamen, prevé que los nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977 y sus descendientes, aun cuando no tengan residencia legal en nuestro país, puedan acceder a la nacionalidad española.

La solicitud para la adquisición de la nacionalidad se presentará en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de esta ley, un plazo que podrá prorrogarse por adicionalmente por un año si así lo resuelve el Ministerio de Justicia.

Los saharauis que quieran acceder a la nacionalidad española podrán hacerlo aportando DNI español (aunque no se encuentre vigente), recibo de inscripción en el censo para el Referéndum del Sáhara Occidental expedido por la ONU, certificado de nacimiento, libro de familia, certificado de escolarización, pensiones de jubilación, permiso de conducir español o certificados de hospitalización y asistencia médica, entre otros. EFE

(vídeo)

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