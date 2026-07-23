Kiko Rivera anuncia que suspende todas sus actuaciones por un grave problema de salud

Sevilla, 23 jul (EFE).- El diyey y productor musical Kiko Rivera ha anunciado que suspende toda sus actuaciones de verano "por un grave problema de salud", del que no ha dado más detalles en sus redes sociales.

En un mensaje en sus redes, Rivera ha señalado que se ve en la obligación de "suspender toda la gira de verano prevista".

"Es, sin duda, una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar", ha añadido, para destacar "la ilusión, el esfuerzo y el cariño" que pone en cada actuación, y cuánto disfruta "compartiendo esos momentos con todos vosotros".

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En este momento, añade, necesita centrar toda su energía en su recuperación. "Por respeto a mi situación y a mi entorno, por ahora no voy a dar más detalles. Os pido comprensión y, sobre todo, respeto hacia este momento tan delicado", añade.

Además, ha agradecido "de corazón el cariño y el apoyo" de sus seguidores, para confiar en "volver muy pronto, con más fuerza que nunca". EFE

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