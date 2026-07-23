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Johnny Marr cancela su concierto de este jueves en Granada por problemas de transporte

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Granada, 23 jul (EFE).- El ciclo 1001 Músicas - CaixaBank ha anunciado la cancelación del concierto del británico Johnny Marr programado para este jueves en el Palacio de Congresos de Granada, una actuación anulada por problemas logísticos vinculados a su desplazamiento.

Los organizadores de la cita han lamentado en un comunicado la cancelación del concierto, que han atribuido a causas de fuerza mayor relacionadas con la logística de desplazamiento del artista y ajenas al ciclo.

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El artista británico, que alcanzó la fama en la década de 1980 como guitarrista de la banda inglesa The Smiths, ha dicho que su equipo está "muy decepcionado" por tener que cancelar el concierto y ha pedido disculpas a los seguidores.

Ha detallado que el autobús del grupo ha sufrido dos averías durante el trayecto y, tras la segunda, los técnicos han desaconsejado seguir el viaje por motivos de seguridad.

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"A pesar de los intentos por encontrar alternativas para que el equipo de gira y el material pudieran llegar a Granada a tiempo, ninguna de ellas resultó viable", ha añadido.

Los organizadores se han mostrado conscientes de las molestias que provoca la suspensión del concierto, que no se reprogramará, y han anunciado que la devolución de las entradas por el mismo método de pago que se utilizó para su adquisición. EFE

mro/pst/jdm

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