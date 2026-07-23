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Greenpeace avisa de "fragilidad sin precedentes" del litoral, con casi 200 puntos críticos

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Madrid, 23 jul (EFE).- Un informe de Greenpeace advierte de que el litoral español "afronta un estado de fragilidad sin precedentes" por la urbanización "desmedida" y el impacto "cada vez más destructivo" del cambio climático e identifica 194 puntos concretos en los que el estado de las costas es "crítico".

El documento, 'Destrucción a toda costa 2026' alerta de que en 2026 "más de un centenar de playas han necesitado reparaciones artificiales" con un coste de 246 millones de euros, "dinero que el mar engullirá en la siguiente tormenta" y repartido además "de forma muy desigual": el 70 % para la Comunidad Valenciana, casi el 20 % para Andalucía y el resto, repartido entre las otras ocho regiones costeras.

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Reponer arena artificial y reparar paseos marítimos "triplica la inversión anual del Estado en la protección de todo el litoral" por lo que este tipo de intervenciones "son un parche cada vez más caro y menos duradero", asegura.

Examen final

La ong ecologista califica "la sucesión sin precedentes de ocho borrascas con nombre propio" con temporales "un 11 % más intensos" el invierno pasado como un "examen final" para el modelo actual de costa, que "ha suspendido" con un "descalabro masivo desde el Atlántico hasta el Mediterráneo"

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El resultado, afirma, ha sido "demoledor" con casas inundadas en Valencia, paseos hundidos en Gijón y San Sebastián, desprendimientos en acantilados en Tenerife y playas "completamente desnudas" de arena en todo el litoral.

Además, el ecosistema costero y marino está sufriendo cambios "drásticos" debido a la tropicalización y las olas de calor marinas, como sucede con el Mediterráneo que "se calienta un 20 % más rápido que la media global", lo que provoca la pérdida masiva de praderas de posidonia y corales y reduce el tamaño corporal de especies como la merluza, el rape o el boquerón.

En cuanto a los efectos económicos, el informe apunta que el 62 % del empleo turístico español se concentra en destinos de sol y playa por lo que perder un sólo metro de playa seca en provincias como Málaga o Cádiz "equivale a poner en peligro inminente entre 300 y 500 puestos de trabajo".

Puntos críticos

Entre los cerca de 200 puntos críticos citados, Greenpeace destaca la situación en el Delta del Ebro (Tarragona), "el punto más vulnerable de la península ibérica", donde a la retención de más del 95 % de los sedimentos en los embalses del Ebro se suma la subsidencia o hundimiento del terreno, que provoca un "alarmante" avance del mar sobre la línea de costa.

También señala las playas de la Restinga de la Albufera (Valencia) con una regresión "severa" de más de 90 metros en los últimos 60 años, la costa del Parque Nacional de Doñana (Huelva) que ha retrocedido una media de 80 metros en varios tramos, la Manga del Mar Menor (Murcia) presionada por la urbanización masiva y la pérdida de metros de playa o la playa de Camposoto en San Fernando (Cádiz), uno de los arenales atlánticos más castigados por el tren de borrascas invernales.

El litoral de Maspalomas (Gran Canaria), la mitad norte de Tenerife especialmente en Acentejo y Adeje, el litoral sur de Castellón en Almenara y La Llosa, la playa de Somo y Puntal de Laredo (Cantabria) y el malecón de Zarautz (Guipúzcoa) son otros de los principales puntos amenazados.

Soluciones

Para afrontar la situación, Greenpeace reclama soluciones naturales de restauración de la Naturaleza, "frenar el ladrillo" en zonas inundables y en los últimos tramos libres de la costa, planificar la retirada de viviendas e infraestructuras expuestas, una mejor gestión de ríos y embalses y el diseño del futuro de la costa con criterios científicos.

También señala medio centenar de ejemplos exitosos que "marcan el camino de la resiliencia" como los de Berria en Santoña (Cantabria), Calafell y Vila-seca (Tarragona) o la playa de l'Auir en Gandía (Valencia). EFE

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