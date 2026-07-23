Francia condecora al jefe de la Armada con la Legión de Honor por sus méritos militares

Madrid, 23 jul (EFE).- El Gobierno de la República Francesa ha condecorado al jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), almirante general Antonio Piñeiro, con la Orden Nacional de la Legión de Honor, la más importante de las condecoraciones francesas establecida por Napoleón I, por sus méritos extraordinarios en el ámbito militar y su papel en el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

Asimismo, el jefe de la Fuerza Terrestre, el teniente general Carlos Melero, ha sido investido con la Orden Nacional del Mérito, un alto reconocimiento a su trayectoria y compromiso.

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Al acto, celebrado este jueves en la residencia de la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal, ha asistido la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha destacado “la profunda relación y el trabajo conjunto que existe entre las Fuerzas Armadas españolas y francesas, ambos países aliados fiables y responsables en el ámbito de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica”.

Una sólida relación que, ha precisado Robles, se refleja en escenarios críticos como la misión de paz en Líbano o el apoyo al portaaviones Charles de Gaulle en el Mediterráneo oriental.

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En su intervención, la ministra ha reafirmado el compromiso de España en la construcción de una Unión Europea con mayor autonomía estratégica y una Alianza Atlántica que sea un ejemplo en la búsqueda de la paz. EFE