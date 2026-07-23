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El Tribunal Constitucional revisará el tratado España-Francia a propuesta del Senado

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Madrid, 23 jul (EFE).- El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido estudiar a petición del Senado si existe contradicción entre la Constitución y un artículo del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia que permite a ministros franceses asistir a reuniones del Consejo de Ministros español y viceversa.

De esta forma el TC analizará si se ajusta a la carta magna el tratado firmado por los presidentes francés, Emmanuel Macron, y español, Pedro Sánchez, en Barcelona en enero de 2023.

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El Senado aprobó el pasado día 9 con los votos a favor de PP y Vox plantear ante el TC esta cuestión, previa a la ratificación del tratado, lo que supone la paralización de la misma.

El PP ya presentó en febrero de 2025 un recurso contra el tratado ante el Constitucional, que no entró a resolverlo puesto que aún no había sido aprobado por el Congreso, algo que sucedió el pasado 18 de junio cuando Junts y Podemos dieron su sí a la propuesta.

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Tras esta decisión el tribunal deberá evaluar el encaje constitucional del artículo 2.4 del Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa, que dispone que "un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra, al menos una vez cada tres meses y por rotación".

Posteriormente los dos ejecutivos suscribieron una interpretación para indicar que los ministros foráneos participarían "en los márgenes" y en reuniones formalmente separadas.

No obstante en virtud de la iniciativa aprobada por el Senado esta cámara entiende que el tratado entra en contradicción con hasta siete puntos de la Constitución.

Ahora el TC tomará una decisión vinculante sobre si existe o no dicha contradicción en la que es la cuarta vez en la historia que se solicita al tribunal una declaración sobre la constitucionalidad de tratados internacionales. EFE

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