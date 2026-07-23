El Tribunal Constitucional revisará el tratado España-Francia a propuesta del Senado

Madrid, 23 jul (EFE).- El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido estudiar a petición del Senado si existe contradicción entre la Constitución y un artículo del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia que permite a ministros franceses asistir a reuniones del Consejo de Ministros español y viceversa.

De esta forma el TC analizará si se ajusta a la carta magna el tratado firmado por los presidentes francés, Emmanuel Macron, y español, Pedro Sánchez, en Barcelona en enero de 2023.

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El Senado aprobó el pasado día 9 con los votos a favor de PP y Vox plantear ante el TC esta cuestión, previa a la ratificación del tratado, lo que supone la paralización de la misma.

El PP ya presentó en febrero de 2025 un recurso contra el tratado ante el Constitucional, que no entró a resolverlo puesto que aún no había sido aprobado por el Congreso, algo que sucedió el pasado 18 de junio cuando Junts y Podemos dieron su sí a la propuesta.

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Tras esta decisión el tribunal deberá evaluar el encaje constitucional del artículo 2.4 del Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa, que dispone que "un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra, al menos una vez cada tres meses y por rotación".

Posteriormente los dos ejecutivos suscribieron una interpretación para indicar que los ministros foráneos participarían "en los márgenes" y en reuniones formalmente separadas.

No obstante en virtud de la iniciativa aprobada por el Senado esta cámara entiende que el tratado entra en contradicción con hasta siete puntos de la Constitución.

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Ahora el TC tomará una decisión vinculante sobre si existe o no dicha contradicción en la que es la cuarta vez en la historia que se solicita al tribunal una declaración sobre la constitucionalidad de tratados internacionales. EFE