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El regreso al antiguo escudo del Roma dispara las ventas en las primeras 24 horas

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Roma, 23 jul (EFE).- La nueva camiseta del Roma para la próxima temporada registró un incremento del 65 % en las ventas durante sus primeras 24 horas respecto a la prenda del año pasado, según confirmaron este jueves fuentes del club a EFE, que atribuyeron este aumento al regreso del histórico emblema del escudo.

Desde la entidad romanista destacaron que el éxito no responde únicamente al diseño de la nueva prenda, sino especialmente a la recuperación del escudo histórico, con el icónico "ASR", una decisión que, según subrayaron a esta agencia, había sido reclamada "con insistencia" por los aficionados durante años y que está siendo "muy apreciada" por la hinchada.

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La camiseta, presentada el miércoles coincidiendo con el aniversario de la fundación del club, está inspirada en la 'virtus romana', un concepto con el que la entidad quiere representar valores como el coraje, la fortaleza, la excelencia y la determinación.

El escudo con las siglas "ASR" (Associazione Sportiva Roma) formó parte de la identidad visual del club durante décadas y fue sustituido en 2013 por un emblema modernizado.

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Su recuperación era una de las principales reivindicaciones de la afición, que reclamaba el regreso de uno de los símbolos más representativos de la historia romanista.

La campaña de lanzamiento contó con la participación de futbolistas del primer equipo masculino y femenino, entre ellos Paulo Dybala, Donyell Malen, Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Manuela Giugliano y Giada Greggi.

Unos 5.000 seguidores romanistas participaron la noche del martes en una marcha conmemorativa, en la que lucieron este escudo, que recorrió las calles del centro histórico de Roma hasta la Via degli Uffici del Vicario, el lugar en el que el 22 de julio de 1927 se formalizó la creación del club 'giallorosso'. EFE

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