El IBEX cede el 0,41 % pendiente de resultados empresariales y de los tipos del BCE

Madrid, 23 jul (EFE).- El selectivo de la Bolsa española, IBEX 35, tras las ganancias registradas ayer de cerca del 1 %, cae en los primeros compases de sesión un 0,41 %, afectado por las nuevas alzas del petróleo, con el brent superando los 96 dólares, y pendiente de resultados empresariales y de la decisión de los tipos del BCE, que previsiblemente pausará en el 2,25 %.

En los primeros minutos de cotización, el IBEX 35 resta 81,3 puntos, el 0,41 %, y ha perdido los 19.500 puntos, al situarse en 19.493,1 enteros, registrando unas ganancias en el año del 12,62 %.

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El valor que más cae es Puig, con un descenso del 1,43 %; seguido de IAG, con el 1,28 %; y Banco Santander, con el 0,99 %.

Por el contrario, Indra sube un 4,27 %, y la acción cotiza a 53 3 euros tras obtener un beneficio neto de 219 millones de enero a junio, un 2,1 % más que en el mismo semestre del año pasado.

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