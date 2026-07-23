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El Gobierno saca adelante dos decretos y la quita de deuda pero no la senda de estabilidad

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Madrid, 23 jul (EFE).- El último pleno del Congreso antes del paréntesis de verano ha avalado dos decretos del Gobierno y seguir adelante con la tramitación parlamentaria de la quita de la deuda autonómica, pero ha vuelto a rechazar la senda de estabilidad previa a la presentación del proyecto de ley de presupuestos.

Los dos reales decretos convalidados y que han contado con la abstención del PP son los que amplían las medidas para hacer frente a las consecuencias de la crisis en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos a Irán, y el que permitirá la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones Públicas y elevará el plus por residencia en Baleares a los funcionarios del Estado.

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A ello se suma el rechazo de las enmiendas de totalidad presentadas por PP y Vox al proyecto de ley de quita de la deuda autonómica.

Al no prosperar esas enmiendas, que han contado con el voto en contra de Junts, continuará la tramitación en el Parlamento de este proyecto que pretende condonar algo más de 83.000 millones de euros de la deuda acumulada por las comunidades del régimen común que lo soliciten.

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El pleno del Congreso ha aprobado igualmente la proposición de ley orgánica que permitirá transferir del Estado a la Xunta de Galicia la Autopista del Atlántico (AP-9), que une el norte y el sur de la comunidad a lo largo de más de 200 kilómetros.

También ha prosperado la reforma del Reglamento del Congreso que habían impulsado ERC, Junts, BNG y Compromís, y que respaldaban los socialistas, por la que se rebajan los requisitos para formar grupo parlamentario propio.

Otros asuntos que han tenido luz verde del Congreso han sido la proposición de ley sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud, y la que regula el paso de los mutualistas al régimen de autónomos de la Seguridad Social (RETA), una pasarela de la que finalmente quedan excluidos quienes ya cobran la pensión de jubilación de su mutualidad profesional, pero que se ha abierto a todos los demás.

Pero el Gobierno ha visto cómo por segunda vez el Congreso rechazaba su senda de estabilidad, aunque eso no impide que presente el proyecto de ley de presupuestos después del verano.

Lo hará no obstante con la senda original del plan fiscal y con el que las autonomías ya no tendrán los 5.849 millones de euros de margen que suponía contar con una décima de déficit (0,1 % del PIB) para cada uno de los tres próximos años.

El hecho de que se hayan aprobado todos los asuntos sobre los que se ha tenido que pronunciar el pleno, a excepción de esa senda de estabilidad, ha llevado al Gobierno a resaltar que eso evidencia que la legislatura aún tiene recorrido.

Fuentes del Ejecutivo han subrayado que, pese a las dificultades existentes para conseguir las mayorías parlamentarias necesarias, lo que demuestran plenos como el de este jueves es que dicen la verdad cuando afirman que sigue siendo posible sacar adelante iniciativas en beneficio de los ciudadanos.

Han subrayado que la mayor parte de cuestiones sobre las que se tiene que pronunciar el Parlamento obtienen los apoyos necesarios para prosperar.

Las que no se aprueban consideran que es a consecuencia de que se hace mucho ruido para que salgan adelante, y por eso, han expresado su convencimiento de que si no hubiera ese ruido, también obtendrían el aval parlamentario.

Por su parte, el PSOE ha subrayado que ya son 74 las iniciativas legislativas aprobadas en lo que va de legislatura. EFE

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