El Espanyol cierra el primer tramo del verano con nota en el campo y en los despachos

Barcelona, 23 jul (EFE).- El Espanyol ha cerrado este jueves el primer tramo de la pretemporada, tras terminar la concentración en Navata (Girona) con los deberes hechos en el terreno de juego, con buenos resultados y sensaciones, y en los despachos, con tres fichajes y futbolistas que regresan de sus cesiones pidiendo paso.

En lo estrictamente deportivo, el cuadro blanquiazul ha exprimido la concentración con dobles sesiones y dos amistosos. El equipo ha ganado al Olot (0-3), de Segunda RFEF, y al Pau (4-0), de la segunda división francesa. Los marcadores sirven de poco a estas alturas, más con rivales de bajo perfil, pero invitan al optimismo.

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Rafa Bauzà y Marcos Fernández, que regresan de sus respectivas cesiones al Mirandés y al Ceuta, han marcado en los dos partidos disputados hasta ahora. Ambos han demostrado, tanto en el campo como en distintas declaraciones públicas, su intención de afianzarse en la disciplina periquita esta temporada.

La aportación de los tres fichajes hasta el momento, el centrocampista Àlex Calatrava, el lateral izquierdo neerlandés Quilindschy Hartman y el medio brasileño Gabriel Moscardo han acumulado minutos. Las caras nuevas ya están integradas en el vestuario periquito.

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La versión del Espanyol que se vio contra el Pau fue más fluida y vistosa que en el primer amistoso. Los automatismos se van puliendo y los jugadores recuperan sensaciones después de las vacaciones. La portería se ha quedado a cero y ningún rival, sobre el papel, menores, ha logrado crear peligro a los catalanes.

Mientras el balón rodaba en Navata, la actividad en los despachos del RCDE Stadium no se detenía. El Espanyol, al margen de las tres incorporaciones efectuadas, sigue trabajando para apuntalar la plantilla. Monchi, director general deportivo, busca un central para reforzar el bloque.

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En clave de mercado, el club dispondrá de cinco millones adicionales de límite salarial, según adelantó La Grada y ha confirmado EFE. Velocity Sport Limited (VSL), grupo propietario de la entidad, convertirá parte de la deuda del Espanyol en acciones de VSL en la próxima Junta de General de Accionistas de diciembre.

LaLiga ha dado el visto bueno para que esta maniobra económica, que se hará efectiva en el último mes de este 2026, tenga efecto en este mercado de verano. Monchi, de esta forma, tendrá más margen para hacer frente a los futuros fichajes de cara a la temporada 2067-2027. EFE

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