El delantero nigeriano Akor Adams llega al Venecia, traspasado por el Sevilla

Roma, 23 jul (EFE).- El delantero nigeriano Akor Adams ha fichado por el Venecia italiano, procedente del Sevilla, al que llegó en enero de 2025, según informaron ambos clubes, al destacar que ha firmado un contrato hasta 2030.

"Elegí venir aquí porque veo el extraordinario proyecto que está construyendo el Venecia y quiero contribuir a escribir un nuevo capítulo en su historia", aseguró el jugador en declaraciones difundidas por la entidad veneciana, que volvió esta temporada a la máxima categoría del fútbol italiano.

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"Creo que este equipo merece estar en la Serie A. Pertenece a esa liga, también por el cariño y el apoyo que los aficionados siempre nos han demostrado a lo largo de los años. Son leales, apasionados y nunca dejan de apoyarnos. Estoy orgulloso de ser parte de todo esto", continuó.

Por su parte, el Sevilla agradeció al jugador su "desempeño y profesionalidad" y le deseó "la mejor de las suertes" en esta nueva etapa, según un comunicado difundido por el club a última hora de la tarde del miércoles.

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Adams, de 26 años, pone fin así a su etapa en el conjunto sevillista, al que llegó en el mercado de invierno de 2025 procedente del Montpellier francés.

Durante su etapa en el Sevilla, el atacante disputó 37 partidos oficiales, en los que marcó diez goles y repartió cuatro asistencias.

Pese a que apenas pudo jugar durante esa primera media temporada debido a una sucesión de lesiones, el ariete africano confirmó su potencial la temporada pasada.

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Formado en la Jamba Academy de Nigeria, Adams inició su carrera profesional en el Sogndal IL noruego antes de pasar al Lillestrøm SK y al Montpellier.

Con la selección absoluta de Nigeria suma 15 internacionalidades y seis goles.

Su traspaso reportará entre 16 y 22 millones al club andaluz, según informaron el pasado lunes a EFE fuentes de la operación.

La venta de Akor Adams y la reciente desvinculación del defensor francés Tanguy Nianzou permitirán al Sevilla tramitar las fichas de los cuatro futbolistas que ha incorporado durante el mercado estival, sin inscribir debido a la mala situación económica del club. EFE

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