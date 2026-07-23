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El alemán Christian Sengfelder refuerza el juego interior del San Pablo Burgos

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Burgos, 23 jul (EFE).- El San Pablo Burgos ha fichado al ala-pívot alemán Christian Sengfelder para la temporada 2026-2027, en la que el conjunto burgalés competirá en la Liga Endesa y en la EuroCup, según anunció este jueves el club.

Sengfelder, de 2,03 metros de altura y 31 años, llega procedente del ratiopharm Ulm alemán para reforzar el juego interior del equipo dirigido por Porfi Fisac.

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El nuevo jugador del conjunto burgalés cuenta con una amplia trayectoria en el baloncesto alemán y experiencia en competiciones europeas como la Basketball Champions League y la EuroCup, torneo que volverá a disputar la próxima campaña con el San Pablo.

Formado en las categorías inferiores del Bayer Giants Leverkusen y del Ehingen Urspring, el ala-pívot completó su etapa universitaria en Estados Unidos, donde militó entre 2014 y 2018 en los Fordham Rams y los Boise State Broncos de la NCA.

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A su regreso a Europa desarrolló la mayor parte de su carrera en la Bundesliga alemana, donde vistió las camisetas del Basketball Löwen Braunschweig, el Brose Bamberg durante cuatro temporadas y el Telekom Baskets Bonn.

Posteriormente jugó un curso en el JDA Dijon francés antes de regresar a Alemania para incorporarse al ratiopharm Ulm, con el que la pasada temporada promedió 10,6 puntos, 4,2 rebotes y una asistencia por partido en la Bundesliga.

En la EuroCup firmó unos registros de 10,2 puntos, 4,4 rebotes y una valoración media de 10 créditos, cifras con las que afrontará ahora una nueva etapa en el baloncesto español defendiendo la camiseta del San Pablo Burgos. EFE

vfr/pcr/cmm

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