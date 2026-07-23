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Detenido un cuarto joven por las agresiones virales y aleatorias en Barcelona

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Barcelona, 23 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto de El Prat (Barcelona) al cuarto joven acusado de cometer al menos seis agresiones aleatorias en grupo en el distrito del Eixample de Barcelona, que tras hacerse virales huyó primero a Canarias y luego a Marruecos.

Según han informado este jueves a EFE fuentes cercanas al caso, el joven, sobre quien los Mossos d'Esquadra habían dictado una orden de búsqueda y captura, fue detenido el pasado martes, 21 de julio, por la Policía Nacional en el control de pasaportes del Aeropuerto de Barcelona, donde había llegado procedente de Marruecos.

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Los Mossos habían detenido ya a tres de los jóvenes que presuntamente cometieron las agresiones aleatorias y denunciaron a otros dos, de forma que únicamente quedaba por localizar a este sospechoso, que tras hacerse virales las imágenes de sus ataques se fugó, primero hacia Canarias y luego hacia Marruecos.

Se atribuyen a los detenidos varios delitos contra la integridad moral y lesiones leves, relacionados con una serie de agresiones cometidas en grupo en Barcelona la madrugada del pasado 5 de julio, que se convirtieron en virales en las redes sociales.

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Las primeras tres detenciones se practicaron el pasado jueves, 16 de julio, a raíz de la investigación por los Mossos de varias vídeos donde se podía ver a un grupo de jóvenes que agredía de forma indiscriminada a varias personas en la vía pública, en la mayoría de los casos en el distrito del Eixample de Barcelona, mientras grababan las acciones con sus teléfonos.

Los investigadores lograron localizar a varias víctimas y, paralelamente, mediante el análisis de las imágenes colgadas en las redes, las declaraciones de testigos y la colaboración ciudadana y de la seguridad privada del ocio nocturno, identificaron a los presuntos autores.

Hasta el momento, los Mossos han acreditado seis agresiones, algunas de las cuales provocaron lesiones leves a las víctimas.

Según la policía catalana, el objetivo de los agresores era grabar las escenas y difundirlas públicamente para obtener notoriedad e impacto en las redes sociales. EFE.

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