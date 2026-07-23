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Detenido en Palma por poseer 2.500 archivos de material pedófilo que ocupan 230 gigas

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Palma, 23 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de poseer 2.500 archivos de material pedófilo, unos 230 gigas, entre fotografías y vídeos, después de ser interceptado subiendo contenido a la red mediante el sistema 'Peer-to-peer' (P2P), que permite compartir casi cualquier tipo de archivo.

En un comunicado publicado este jueves, el cuerpo policial ha detallado que la investigación llegó a Palma tras una petición del Grupo II de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, en Madrid, encargado de luchar contra la tenencia y distribución de material sexual infantil en el ámbito digital.

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Por medio del ciberpatrullaje a través de las redes, los agentes descubrieron que se estaba cometiendo un intercambio de archivos P2P, que permiten poner en contacto a usuarios en cualquier parte del mundo y compartir entre ellos casi cualquier tipo de archivo.

Tras analizar toda la información, la Policía Nacional constató que el individuo había materializado la subida de archivos con contenido pedófilo a internet.

La Policía pudo constatar también que había llevado a cabo numerosas descargas a lo largo de varios meses, con 2.500 archivos de contenido sexual que ocupan 230 gigas en su poder.

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Los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía en Palma pudieron recuperar parte de los archivos tras el análisis de los dispositivos intervenidos.

El cuerpo policial detuvo el miércoles al hombre por un delito de corrupción de menores y le intervino dispositivos y archivos de memoria para solicitar su volcado y análisis. EFE

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