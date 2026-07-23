Barbacid: Hasta que no se hable de cura en cáncer de páncreas no hay que estar satisfecho

Santander, 23 jul (EFE).- El bioquímico Mariano Barbacid, oncólogo y fundador del Centro Nacional de Investigación Oncológica (CNIO), ha asegurado este jueves que hasta que la palabra curar no entre en el lenguaje del cáncer de páncreas, no se puede estar satisfecho.

Así lo ha afirmado en su intervención en el curso 'Terapias frontera en la enfermedad', en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, en la que ha abordado las nuevas terapias contra el cáncer de páncreas alternativas a la quimioterapia, en las que él y su equipo trabajan.

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En declaraciones a los medios de comunicación tras el seminario, Barbacid ha reivindicado que, tras las investigaciones e hitos conseguidos desde que empezó a estudiar este cáncer, "falta financiación" para poder llevar esos avances a un ensayo clínico.

Ahora quiere centrarse en conseguir generar un inhibidor, el degradador de la proteína STAT3, que tenga propiedades farmacológicas para poder ser probado en ensayos clínicos en monoterapia en pacientes de cáncer, demostrando que no es tóxico y que presenta actividad antitumoral.

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El oncólogo espera que se pueda llegar a los ensayos clínicos de esta monoterapia en unos dos años y desearía acabar su carrera pudiendo llevar a un paciente de cáncer el oncogén que él mismo descubrió en 1982 para conseguir una terapia efectiva.

"Llevo 55 años en investigación, 52 en cáncer. Me han intentado jubilar pero no lo consiguieron y sigo aquí al pie del cañón. Sería bonito cerrar la vida profesional de esa manera", ha expresado.

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Mariano Barbacid, ha recordado que los laboratorios académicos no pueden descubrir fármacos, por lo que se requiere de empresas privadas que financien las investigaciones, algo que ha denunciado que "el Gobierno (de España), desde que llegó, no entiende".

Con la financiación del Estado a través del programa Retos, el científico asegura que "no se podría ni mantener los ratones", por lo que ha alabado la labor de la Fundación CRIS Contra el Cáncer en los últimos seis años, ya que ha asegurado que ha sido fundamental en sus investigaciones.

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Barbacid lamenta que en España hay un "complejo" en la interacción entre lo público y lo privado, algo que considera que "no permite avanzar al país".

Aunque curar sea una palabra que no quiere utilizar, ha asegurado que no se quedará satisfecho hasta que pueda llegar a hablarse de cura en el cáncer de páncreas, algo que, ha reconocido, va a ser "muy complicado". EFE

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