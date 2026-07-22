Unos 130 efectivos del Infoca trabarán toda la noche en El Cerro del Andévalo (Huelva)

Huelva, 22 jul (EFE).- Unos 130 efectivos del Plan Infoca pasarán la noche trabajando desde tierra para intentar controlar el incendio que afecta a El Cerro del Andévalo, que ha obligado a desalojar y precintar por completo el pueblo de Villanueva de las Cruces, de 384 habitantes.

El Infoca ha informado en sus redes sociales de que en el terreno trabajarán 110 efectivos por tierra, ocho autobombas, seis buldóceres, una Unidad de Meteorología y Transmisiones, un Módulo Oficina Técnica y una Unidad Médica.

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El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha destacado tras la última reunión de coordinación celebrada a última hora de este miércoles en el Puesto de Mando Avanzado, ique “la evacuación de la población de Villanueva de las Cruces se ha realizado con éxito” y ha anunciado que, de momento, no hay riesgo para más poblaciones cercanas al fuego.

Sanz ha manifestado que “gracias a todas las medidas que ha ejecutado la dirección hemos logrado salvar el momento crítico que provocó un cambio de viento que puso en riesgo a la población de Villanueva de las Cruces”.

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“Ese cambio de condiciones meteorológicas”, ha proseguido Sanz, “nos ha obligado al envío de un Es-Alert a la población afectada como medida preventiva y ha afectado a un total de 384 vecinos”.

El consejero ha anunciado, asimismo, que la Junta va a unificar a todos los afectados en un polideportivo de Calañas, donde se espera que queden albergadas unas 150 personas.

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Antonio Sanz ha informado, paralelamente, de que una vez protegido el municipio de Villanueva de las Cruces, las dos prioridades de la dirección de extinción son seguir avanzando en las labores de extinción del fuego activo tanto en la cabeza del mismo en su flanco o lado izquierdo, como en la zona de cola en su flanco derecho, en una zona próxima a los embalses.

“Este incendio presenta una evolución compleja”, ha continuado el también vicepresidente primero de la Junta, “porque el operativo se enfrenta a rachas de viento noroeste de entre 25 y 35 kilómetros por hora, pero el operativo del Plan Infoca ha logrado un resultado espectacular con tareas de ataque directo a las llamas, gracias a los efectivos terrestres, medios aéreos y a la maquinaria pesada nueva que hemos incorporado al dispositivo y que va a seguir trabajando durante toda la madrugada en todos los flancos”.

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Sanz estima en unas 1.200 hectáreas de superficie recorridas por el fuego, “aunque no todas están quemadas, a la espera de una evaluación posterior”.

El consejero ha agradecido, por último, la colaboración que han ofrecido los alcaldes de los municipios afectados, la implicación y respeto de la ciudadanía con las instrucciones de autoprotección y el “trabajo espectacular que han desarrollado durante toda la jornada tanto los efectivos de Infoca, a la Guardia Civil por una evacuación rápida y eficaz, al apoyo de los sanitarios, del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y del resto de operativos intervinientes”. EFE

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