Un acertante gana casi 3 millones de euros en el sorteo de Bonoloto del miércoles

Madrid, 22 jul (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 22 de julio, ha aparecido un boleto acertante de primera categoría (seis aciertos), premiado con 2.958.267,23 euros, que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De segunda categoría (cinco aciertos más complementario), hay tres boletos acertantes, premiados con 60.942,34 euros cada uno de ellos, que han sido validados en Cornellà de Llobregat (Barcelona), Villagarcía de Arousa (Pontevedra) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

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Combinación ganadora: 35-34-02-23-47-17

Complementario: 36

Reintegro: 3

EFE

fp