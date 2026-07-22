Salen a la luz 32 nuevos restos de represaliados en la fosa común del cementerio de Huelva

Huelva, 22 jul (EFE).- Los trabajos de exhumación de una fosa común en el cementerio de Huelva han permitido sacar a la luz los restos de 32 personas, que se unen a los aproximadamente 200 que se han encontrado en campañas anteriores en el mismo camposanto.

En un comunicado, Izquierda Unida ha informado de que una comitiva de este partido, encabezado por el coordinador provincial y diputado provincial, Marcos Toti; la concejala del Ayuntamiento de Huelva Mónica Rossi y el parlamentario de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo, ha visitado los trabajos arqueológicos de exhumación que desarrolla un equipo de la Universidad de Granada.

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La visita, en la que también han participado familiares de personas represaliadas, ha permitido conocer de primera mano el avance de una intervención que, hasta el momento, ha logrado localizar y extraer durante las tres campañas de excavación alrededor de 200 cuerpos de las más de 1.400 víctimas documentadas que permanecen enterradas en fosas comunes del camposanto onubense.

Durante el recorrido, la delegación ha visitado tanto las zonas de excavación arqueológica como el laboratorio instalado en la capilla del cementerio, donde los especialistas llevan a cabo el estudio antropológico y forense de los restos recuperados con el objetivo de facilitar su identificación y documentar las circunstancias de la muerte de las víctimas.

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Marcos Toti ha destacado la trascendencia humana y democrática de estos trabajos, financiados por el Gobierno de España, y ha explicado que durante la visita han podido contemplar "una fosa común con 32 personas asesinadas, en la que se pueden observar cráneos con orificios de bala o huesos fracturados a causa de las palizas recibidas antes de ser asesinados", unas evidencias que, a su juicio, "reflejan con absoluta crudeza la violencia ejercida durante la represión franquista".

El dirigente de IU ha mostrado su preocupación por el futuro de este tipo de actuaciones, ya que "existe una grave preocupación por el futuro de los trabajos de recuperación de la memoria democrática", debido "a los recortes que Moreno Bonilla ha aplicado a las universidades públicas, imprescindibles para analizar los restos".

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A ello se suma ahora la entrada en el Gobierno andaluz de consejeros "abiertamente contrarios a la Ley de Memoria Democrática", advierte, por lo que ha pedido “garantías” para la continuidad de los trabajos en próximas campañas. EFE

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