Ocho heridos en una deflagración de gas en las obras de una estación de metro de Barcelona

Barcelona, 22 jul (EFE).- Ocho personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, a causa de una deflagración de gas que se ha producido la noche de este miércoles en el acceso de una estación de metro de Barcelona y que ha derivado en un aparatoso incendio.

Los hechos han ocurrido en la estación de metro L5 de la Plaça de Sants, actualmente en obras, según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

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Los heridos, todos hombres, trabajadores de las obras, han sido trasladados a los hospitales Vall d'Hebron y Clínic de Barcelona, dos de ellos en estado grave, tres menos graves y otros tres con carácter leve.

Por este incidente, el SEM ha activado 8 ambulancias.

Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, esta tarde, sobre las 14:40 horas, se ha producido una fuga de gas en el entorno de la estación de metro L5 de Sants, después de que una tubería haya resultado afectada durante unos trabajos que se estaban ejecutando en el ámbito del suburbano.

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En un primer momento se han desplazado hasta allí nueve dotaciones de los Bomberos de Barcelona, junto con efectivos de la compañía suministradora de gas, para controlar la incidencia.

Como medida preventiva, ha apuntado el consistorio, se ha cortado el tráfico y se ha asegurado la zona.

A las 22:50 horas, mientras se llevaban a cabo los trabajos de reparación de la conducción, se ha producido una deflagración en la zona afectada, lo que ha provocado heridas de diversa consideración a ocho operarios que inicialmente han sido atendidos por el SEM en el centro avanzado desplegado en el lugar de los hechos.

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Esta deflagración de gas ha derivado en un incendio, por lo que los Bomberos de Barcelona continúan trabajando en la zona para extinguir las llamas. La Guardia Urbana, por su parte, ha acordonado este ámbito para establecer un perímetro de seguridad.

El tercer teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento, Albert Batlle, se ha acercado hasta allí para conocer el estado de los heridos y las circunstancias en que se ha producido este suceso. EFE

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