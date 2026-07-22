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Lanzan una campaña de recogida de firmas en Argentina para pedir la repetición de la final

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Buenos Aires, 22 jul (EFE).- Una aficionada argentina ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para solicitar la repetición de la final del Mundial 2026 entre la Albiceleste y España, y ya se han superado las 61.500 rúbricas.

La petición, iniciada por la aficionada Gisela Sánchez en la plataforma Change.org, cuestiona la actuación del árbitro esloveno Slavko Vinčić y reclama a la FIFA que revise las decisiones que tomó durante el encuentro que España ganó por 1-0.

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La promotora de la iniciativa afirma que hubo acciones arbitrales que influyeron en el desarrollo del partido y denuncia supuestas irregularidades, aunque no aporta pruebas.

Esta iniciativa se suma a otras protestas similares surgidas durante el Mundial 2026. En Francia, una campaña digital que superó las 82.000 firmas reclamó repetir la semifinal ante España por una jugada previa al penalti que abrió el marcador.

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El pasado domingo, tras el final del partido en el que España se coronó campeona con un gol de Ferran Torres en la prórroga, decenas de miles de argentinos salieron a las calles de distintos puntos del país para expresar su apoyo y agradecimiento a su selección por haber llegado a la final y quedado a las puertas del bicampeonato. EFE

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