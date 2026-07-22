La Bolsa española sube el 0,99 % por los resultados empresariales y pese al alza del crudo

Madrid, 22 jul (EFE).- La Bolsa española ha ganado el 0,99 % este miércoles y ha recuperado el nivel de los 19.500 puntos en una jornada marcada por los resultados empresariales y a pesar del repunte del precio del petróleo en el undécimo día de ataques ininterrumpidos entre EE.UU. e Irán.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha subido 191,5 puntos, ese 0,99 % y ha terminado de negociar en los 19.571,3 puntos. En lo que va de año, avanza el 13,08 % acumulado.

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El selectivo español abría con pérdidas y ha titubeado durante la primera hora de negociación, para posteriormente decantarse por unos avances que ha logrado sostener durante el resto de la jornada bursátil, impulsado por los buenos resultados de parte de las compañías nacionales que han compensado el efecto negativo que supone el alza del petróleo.

Naturgy ha subido el 3,44 % y ha liderado las ganancias del IBEX, tras ganar un 5,9 % más; Cellnex, el 3,06 %; Laboratorios Rovi, el 2,74 %; y Enagás, el 2,59 %. En negativo, ACS ha cedido el 0,68 %, como el mayor descenso; IAG, el 0,66 %; y Solaria, el 0,5 %. EFE

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