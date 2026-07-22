Hoy será noticia. Jueves, 23 de julio

PLUS UTRA

Zapatero ofrece en TVE su primera entrevista tras ser investigado por corrupción

Madrid (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero será entrevistado en TVE este jueves, en el programa 'Mañaneros', en la que supone su primera comparecencia en un medio de comunicación tras la apertura de una investigación por su supuesta implicación en el caso Plus Ultra.

PUBLICIDAD

Según explica RTVE, la entrevista será realizada por Javier Ruiz y podrá seguirse en directo a partir de las 13:00 horas en La 1 y RTVE Play. Zapatero declaró el pasado 17 de junio en la Audiencia Nacional, ante el magistrado José Luis Calama, que le investiga por liderar, presuntamente, una trama de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra a cambio de comisiones.

MOTOR FORD

Pedro Sánchez visita este jueves la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia)

València (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este jueves la planta de la automovilística Ford en Almussafes (Valencia), con motivo de un anuncio corporativo importante por parte de la compañía relativo a sus operaciones en Europa.

PUBLICIDAD

Ford ha convocado una rueda de prensa mañana en la fábrica valenciana para informar de ese anuncio en un acto que contará con el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, según informan fuentes de la multinacional en España. A finales de diciembre concluye el ERTE Red de dos años aprobado para toda su plantilla y se prepara para el nuevo modelo de la saga Bronco que saldrá de estas instalaciones a partir de 2028.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La quita de hasta 83.000 millones de la deuda autonómica llega este jueves al Congreso

Madrid (EFE).- El Congreso de los Diputados debatirá este jueves el proyecto de ley que permitirá condonar alrededor de 83.000 millones de euros de la deuda acumulada por las comunidades del régimen común que lo soliciten, que ha sido rechazado por los gobiernos autonómicos en los que participa el PP.

PUBLICIDAD

El denominado proyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, que fue aprobado por el Gobierno el 9 de diciembre de 2025 fruto del pacto del Ejecutivo de Pedro Sánchez con ERC, tiene la intención de corregir el sobreendeudamiento en el que incurrieron las administraciones autonómicas durante la crisis financiera y mejorar su posición a la hora de salir a los mercados.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El Gobierno reúne a las comunidades para hacer balance de la regularización de inmigrantes

Madrid (EFE).- El Gobierno reúne este jueves a las comunidades autónomas para tratar, entre otros asuntos, el balance del proceso de regularización extraordinaria para los inmigrantes que viven en España sin papeles, puesto en marcha por el Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Se trata de la XIV Conferencia Sectorial de la Inmigración, la quinta que se celebra en esta legislatura, y tendrá lugar a partir de las 11:30 horas bajo la presidencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la sede de este ministerio en Madrid. En ella participarán los consejeros del ramo de las diferentes comunidades y ciudades autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

INCENDIOS FORESTALES

Continúa la lucha contra el incendio de Guadalajara y otros fuegos

Madrid (EFE).- Continúa el combate contra el grave incendio de La Sierra Norte de Guadalajara, ya en fase de estabilización tras arrasar al menos unas 32.000 hectáreas, mientras otros equipos tratan de extinguir fuegos declarados en las provincias castellano-leonesas de Segovia y Ávila y en las aragonesas de Huesca y Teruel, así como en el interior de Huelva.

PUBLICIDAD

La Comunidad de Castilla y León ha activado la situación operativa 2 por los incendios forestales registrados en esta autonomía, según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente. Esta circunstancia supone que puede afectar gravemente a la población y bienes no forestales, exigiendo medidas de protección y socorro, y pudiendo ser necesaria la incorporación de medios extraordinarios.

EL TIEMPO

La ola de calor deja este jueves máximas de 44 ºC y tormentas con granizo en el sureste

Madrid (EFE).- El último día de la ola de calor dejará máximas de 42-44 ºC en Murcia, Valencia y Alicante, y de 40 ºC en Andalucía, nordeste peninsular y sur manchego; una jornada en la que también se esperan tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento en el sureste.

PUBLICIDAD

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que predominarán los cielos despejados o con nubes altas en la Península y Baleares a excepción del norte de Galicia y el Cantábrico occidental, donde se prevén nubes bajas y algunas brumas matinales; persistirá la calima en el este y sur peninsular, así como en Baleares. El desarrollo de nubosidad de evolución vespertina dejará chubascos y tormentas en Almería, Murcia y Alicante, con rachas muy fuertes de viento y ocasionalmente con granizo.

EFE

fp