Espana agencias

Hoy será noticia. Jueves, 23 de julio

Guardar
Google icon

PLUS UTRA

Zapatero ofrece en TVE su primera entrevista tras ser investigado por corrupción

Madrid (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero será entrevistado en TVE este jueves, en el programa 'Mañaneros', en la que supone su primera comparecencia en un medio de comunicación tras la apertura de una investigación por su supuesta implicación en el caso Plus Ultra.

PUBLICIDAD

Según explica RTVE, la entrevista será realizada por Javier Ruiz y podrá seguirse en directo a partir de las 13:00 horas en La 1 y RTVE Play. Zapatero declaró el pasado 17 de junio en la Audiencia Nacional, ante el magistrado José Luis Calama, que le investiga por liderar, presuntamente, una trama de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra a cambio de comisiones.

MOTOR FORD

Pedro Sánchez visita este jueves la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia)

València (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este jueves la planta de la automovilística Ford en Almussafes (Valencia), con motivo de un anuncio corporativo importante por parte de la compañía relativo a sus operaciones en Europa.

PUBLICIDAD

Ford ha convocado una rueda de prensa mañana en la fábrica valenciana para informar de ese anuncio en un acto que contará con el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, según informan fuentes de la multinacional en España. A finales de diciembre concluye el ERTE Red de dos años aprobado para toda su plantilla y se prepara para el nuevo modelo de la saga Bronco que saldrá de estas instalaciones a partir de 2028.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La quita de hasta 83.000 millones de la deuda autonómica llega este jueves al Congreso

Madrid (EFE).- El Congreso de los Diputados debatirá este jueves el proyecto de ley que permitirá condonar alrededor de 83.000 millones de euros de la deuda acumulada por las comunidades del régimen común que lo soliciten, que ha sido rechazado por los gobiernos autonómicos en los que participa el PP.

El denominado proyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, que fue aprobado por el Gobierno el 9 de diciembre de 2025 fruto del pacto del Ejecutivo de Pedro Sánchez con ERC, tiene la intención de corregir el sobreendeudamiento en el que incurrieron las administraciones autonómicas durante la crisis financiera y mejorar su posición a la hora de salir a los mercados.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El Gobierno reúne a las comunidades para hacer balance de la regularización de inmigrantes

Madrid (EFE).- El Gobierno reúne este jueves a las comunidades autónomas para tratar, entre otros asuntos, el balance del proceso de regularización extraordinaria para los inmigrantes que viven en España sin papeles, puesto en marcha por el Ejecutivo.

Se trata de la XIV Conferencia Sectorial de la Inmigración, la quinta que se celebra en esta legislatura, y tendrá lugar a partir de las 11:30 horas bajo la presidencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la sede de este ministerio en Madrid. En ella participarán los consejeros del ramo de las diferentes comunidades y ciudades autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

INCENDIOS FORESTALES

Continúa la lucha contra el incendio de Guadalajara y otros fuegos

Madrid (EFE).- Continúa el combate contra el grave incendio de La Sierra Norte de Guadalajara, ya en fase de estabilización tras arrasar al menos unas 32.000 hectáreas, mientras otros equipos tratan de extinguir fuegos declarados en las provincias castellano-leonesas de Segovia y Ávila y en las aragonesas de Huesca y Teruel, así como en el interior de Huelva.

La Comunidad de Castilla y León ha activado la situación operativa 2 por los incendios forestales registrados en esta autonomía, según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente. Esta circunstancia supone que puede afectar gravemente a la  población y bienes no forestales, exigiendo medidas de protección y socorro, y pudiendo ser necesaria la incorporación de medios extraordinarios.

EL TIEMPO

La ola de calor deja este jueves máximas de 44 ºC y tormentas con granizo en el sureste

Madrid (EFE).- El último día de la ola de calor dejará máximas de 42-44 ºC en Murcia, Valencia y Alicante, y de 40 ºC en Andalucía, nordeste peninsular y sur manchego; una jornada en la que también se esperan tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento en el sureste.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que predominarán los cielos despejados o con nubes altas en la Península y Baleares a excepción del norte de Galicia y el Cantábrico occidental, donde se prevén nubes bajas y algunas brumas matinales; persistirá la calima en el este y sur peninsular, así como en Baleares. El desarrollo de nubosidad de evolución vespertina dejará chubascos y tormentas en Almería, Murcia y Alicante, con rachas muy fuertes de viento y ocasionalmente con granizo.

EFE

fp

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Castilla y León solicita refuerzos de la UME tras evacuar a cerca de 200 personas por el incendio de Castropodame (León)

La Casa del Pueblo de Matachana acoge a los vecinos desalojados mientras continúan las labores de extinción

Castilla y León solicita refuerzos de la UME tras evacuar a cerca de 200 personas por el incendio de Castropodame (León)

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del miércoles 22 de julio de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del miércoles 22 de julio de 2026

Ensalada de garbanzos, zanahoria y tomate: una receta saciante y muy saludable para comer en verano

Una propuesta fresca, ligera y muy nutritiva que puede prepararse en pocos minutos con ingredientes sencillos

Ensalada de garbanzos, zanahoria y tomate: una receta saciante y muy saludable para comer en verano

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El poder del ámbar en el antiguo Egipto: fascinaba a los faraones y fue el protagonista de varias rutas comerciales

Los comerciantes cruzaban ríos europeos hacia el este hasta desembocar en el mar Negro y navegar al mar Mediterráneo para alcanzar los puertos egipcios

El poder del ámbar en el antiguo Egipto: fascinaba a los faraones y fue el protagonista de varias rutas comerciales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo pide a la Junta Electoral Central toda la documentación sobre la incorporación al censo de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ‘ley de nietos’

El Supremo pide a la Junta Electoral Central toda la documentación sobre la incorporación al censo de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ‘ley de nietos’

La Audiencia Nacional ordena rastrear las cuentas de Santos Cerdán y de su entorno familiar para seguir el rastro de los fondos presuntamente procedentes de Servinabar

La ley de amnistía alcanza a los cinco síndicos del 1-O: un juzgado de Barcelona archiva la causa tras más de dos años de bloqueo judicial

Accidente laboral en Renfe: muere un trabajador de una empresa contratista y otros dos resultan heridos en la base de mantenimiento de Villaverde (Madrid)

Feijóo promete que reformará el Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir la ley de nietos: “El pasaporte no se regala”

ECONOMÍA

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

Pablo Borraz, arquitecto: “El 30% de lo que gastas en tu casa no es para tu casa”

Tener a tus compañeros de trabajo en redes sociales, sí o no: un experto en recursos humanos lo explica

PSOE y Sumar acuerdan ampliar la prórroga de los alquileres para los contratos que finalicen antes de julio del 2028 y así reforzar la protección de los inquilinos

La construcción de vivienda protegida anota su mejor primer trimestre en 14 años con un alza del 75%: cuatro de cada diez se destina a alquiler

DEPORTES

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

Rodri sueña con vestir de blanco: el deseo del MVP del Mundial 2026 choca con las dudas de Florentino Pérez

Mourinho pone en marcha su plan a falta de un mes para que la temporada dé el pistoletazo de salida

Cómo han vuelto los 26 de De la Fuente tras la segunda estrella: del ‘baño’ de tomates de Fabián y Gavi al “Viva San Fermín” de Mikel Merino

El arbitraje español, en el punto de mira tras el Mundial 2026: solo un partido pitado de 104 y en la fase de grupos