Evacuados por el incendio de Almorox pueden regresar a sus casas, salvo una urbanización

Madrid, 23 jul (EFE).- Los vecinos que habían sido evacuados por el incendio forestal de Almorox (Toledo) ya pueden regresar a sus viviendas, con la excepción de los residentes de la urbanización El Encinar del Alberche, en el municipio madrileño de Villa del Prado, ha informado esta madrugada el 112 de la Comunidad de Madrid.

"Va a comenzar el realojo de determinadas urbanizaciones de Aldea del Fresno, pero no se puede dar acceso a la urbanización del Encinar del Alberche porque todavía la situación es de alto riesgo", ha explicado en un mensaje en X el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.

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La decisión llega después de varias horas de trabajos para contener el avance del fuego, que durante la tarde del miércoles obligó a activar la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (Infom) en la Comunidad de Madrid.

El incendio provocó la evacuación de la urbanización El Encinar del Alberche y el confinamiento de la población de Villa del Prado, además del envío de varios mensajes ES-Alert a la población por la evolución de las llamas y la presencia de humo.

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En uno de estos mensajes ES-Alert, las autoridades informaron de que debido a la evolución del fuego en las proximidades de la urbanización del Encinar del Alberche, los habitantes de Ribera del Alberche, Rincón del Alberche y el camping tienen que dirigirse al interior de la localidad de Aldea del Fresno.

En su última actualización, el 112 ha precisado que todos los vecinos evacuados pueden regresar a sus casas, excepto los residentes de El Encinar del Alberche.

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Asimismo, las autoridades han informado de que siguen cortadas al tráfico la carretera M-507 en sentido Navalcarnero (Madrid), la N-403 en sentido Toledo en el cruce entre ambas vías y la M-540.

En el incendio continúan trabajando 38 medios terrestres de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales de la región, reforzando el dispositivo desplegado junto a los efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Plan Infocam). EFE

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