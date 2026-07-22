Declarado el nivel de gravedad dos en un incendio forestal en Rábano (Zamora)

Zamora, 22 jul (EFE).- Un incendio forestal que se ha iniciado este miércoles por la tarde en Rábano de Aliste ha sido declarado sobre las diez y media de esta noche de nivel de gravedad potencial dos, lo que implica que el daño forestal esperable es muy importante por extensión o características de la masa arbolada o que el fuego puede amenazar infraestructuras de especial importancia o núcleos de población.

El operativo de extinción de la Junta de Castilla y León ha declarado ese nivel del incendio en un fuego en cuya extinción trabajan hasta 23 medios tras retirarse los aéreos al ocaso, además de intervenir también efectivos del parque de bomberos Tierras de Aliste del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios Forestales, según han informado fuentes de la Administración autonómica y de la Diputación de Zamora.

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El incendio se declaró sobre las siete y media de la tarde por causas aún no determinadas entre Rábano de Aliste y Viñas de Aliste, al oeste de la provincia de Zamora, cerca de Portugal, donde el terreno es de masa forestal, matorral y monte bajo.

Entre los medios de extinción que trabajan esta noche en sofocar las llamas figuran cinco agentes forestales, cinco cuadrillas terrestres, dos helitransportadas, siete autobombas y cuatro retenes de maquinaria.

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Por el momento, no ha sido necesaria la evacuación ni el confinamiento de ninguna población de la zona. EFE

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