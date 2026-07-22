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Controlado el incendio en Almonaster (Huelva) que obligó a cortar la línea Huelva-Zafra

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Huelva, 22 jul (EFE).- El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal que se inició en la tarde del martes en Almonaster la Real (Huelva), que se localiza en un paraje de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que obligó a cortar la línea férrea Huelva-Zafra.

El Plan Infoca ha informado este miércoles de que poco antes de las 22.00 horas se han dado por controladas las llamas, tras trabajar 30 efectivos en tierra con tres autobombas.

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El incendio obligó a desalojar a unas 300 personas de tres aldeas, que pudieron volver a sus casas horas después.

En la provincia de Huelva se mantiene activo un incendio en El Cerro del Andévalo, que ha recorrido ya un perímetro de 1.200 hectáreas y ha obligado a desalojar toda la localidad de Villanueva de las Cruces, de 384 habitantes. EFE

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fcs/fp

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