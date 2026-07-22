Continúa activo el incendio en La Mierla (Guadalajara) pero con evolución "satisfactoria"

Madrid, 22 jul (EFE).- El incendio de la Mierla (Guadalajara) sigue activo este miércoles, aunque evoluciona de forma "satisfactoria"; se ha autorizado el regreso de los afectados por el incendio de Selas, también en Guadalajara, y de los evacuados por humo en Barcones (Soria).

El incendio de La Mierla, en la Sierra Norte, que ha calcinado 32.000 hectáreas, muestra una evolución "satisfactoria" en los trabajos de este miércoles, pero continúa sin estabilizar, según el director de la emergencia en el incendio de La Mierla, Juan José Fernández.

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Fernández ha asegurado que se está trabajando para poder llegar a la estabilización "cuanto antes". "Ese es nuestro objetivo, pero no podemos hablar de incendios estabilizados", ha agregado en relación también con el fuego que se originó este martes en Selas (Guadalajara) y que afecta a unas 2.600 hectáreas.

Por su parte, el director general de Prevención y Extinción de Incendios autonómico, Ángel Sánchez, ha declarado que la situación en el incendio de Selas es "muy buena y sin ningún tipo de riesgo" tras quedar perimetrada gran parte de la superficie afectada.

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De hecho, hoy se ha autorizado el regreso a sus domicilios de los vecinos de los seis municipios que fueron evacuados (Aragoncillo, Establés, Concha, Torrubia, Tartanedo y Pardos).

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho en su perfil de X que, "afortunadamente, se han cumplido las previsiones" y los vecinos de los municipios afectados por el fuego en Selas ya pueden regresar a sus casas.

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Además, ha destacado la "buena evolución" en el incendio de La Mierla, que ya ha permitido a Castilla y León levantar la evacuación del municipio de Barcones (Soria) y si las condiciones se mantienen favorables, los usuarios de la residencia de mayores Virgen del Prado de Retortillo (Soria) también podrán regresar a partir de este jueves.

El incendio forestal que se inició anoche en El Cerro del Andévalo (Huelva) ya afecta a un perímetro de 1.200 hectáreas de terreno, quedando pendiente de precisar cuánto terreno está quemado en su interior, tras un cambio de viento que esta tarde ha hecho que se abra una nueva brecha.

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En conferencia de prensa en el Puesto de Mando Avanzado, el consejero de Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado que el desalojo de Villanueva de las Cruces (Huelva), con unos 380 vecinos que han sido llevados a las localidades de Calañas y El Cerro, se ha realizado “en un momento muy crítico”, ya que se hizo “tras el cambio de viento a oeste, que hizo cambiar totalmente y abrir una brecha en el flanco izquierdo”.

Entretanto, Aragón ha rebajado esta tarde la emergencia del incendio forestal de Ejulve (Teruel) a Situación Operativa 0 - Nivel 0, donde ya se había autorizado esta mañana el regreso de todas las personas evacuadas y se había iniciado la desmovilización de la Unidad Militar de Emergencias; la superficie afectada se mantiene en 1.400 hectáreas.

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En Toledo, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplazan al incendio forestal que se ha originado este miércoles en Almorox, que el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha declarado en situación operativa nivel 2.

El incendio que ha obligado a confinar a unos 300 vecinos de dos urbanizaciones de Cervelló (Barcelona) ha quedado estabilizado a las 21:44 horas después de quemar unas 16 hectáreas, han informado los Bomberos.

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Y el incendio forestal declarado esta tarde y atribuido a la caída de un rayo en un paraje de la sierra de Baza (Granada), ha sido estabilizado a las 19:35.

En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado "imperativo" que todas las instituciones y el Congreso alcancen un pacto de Estado sobre el cambio climático al considerar que cada vez está "más claro que la emergencia climática mata y hace que las comarcas pierdan prosperidad".

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Lo ha dicho desde Tamajón (Guadalajara), donde está instalado el Puesto de Mando Avanzado del incendio declarado el jueves en La Mierla, durante su visita a la zona afectada.

"No podemos acordarnos de los incendios o de las emergencias climáticas que derivan en emergencias de Protección Civil cuando se producen, sino que tenemos que hacerlo previamente", ha recalcado este miércoles el presidente del Gobierno, que ha pedido a las fuerzas políticas que dejen de lado la "lucha partidista" y se centren en un "enemigo común". EFE

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