Castilla y León no descarta que el fuego de La Mierla alcance Soria y refuerza operativo

Soria, 22 jul (EFE).- La Junta de Castilla y León ha reconocido este miércoles que no puede descartar que el incendio de La Mierla (Guadalajara) llegue a la provincia de Soria, tras registrarse un salto del fuego en el flanco oeste del incendio, lo que ha obligado a reforzar el operativo.

Así lo ha confirmado el director general de Prevención y Extinción de Incendios autonómico, Ángel Sánchez, en una intervención desde el puesto de mando avanzado instalado en el municipio soriano de Barcones y en el que también ha participado la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda De Gregorio.

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Sánchez ha explicado que, durante la noche, se ha conseguido contener en gran medida la cabeza del incendio en el noroeste, aunque a primera hora se produjo "un salto" en una zona más al occidental.

En este sentido, el avance de ese nuevo frente ha obligado a reforzar el dispositivo en ese sector y en este momento trabajan cuatro helicópteros de Castilla y León, nueve buldóceres, dos autobombas y cinco cuadrillas, en coordinación con el operativo de Castilla-La Mancha.

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"El objetivo es actuar directamente sobre el incendio y preparar zonas de oportunidad para frenar un posible avance hacia Castilla y León", ha subrayado, quien ha reconocido que "aunque no puede descartarse que el fuego llegue a Soria, todos los esfuerzos se centran en impedirlo".

Terreno "abrupto y complicado"

Según ha indicado Sánchez, el frente activo se sitúa a unos diez kilómetros en línea recta del límite con la provincia de Soria y a unos 17 kilómetros del de Segovia, en un terreno especialmente "abrupto y complicado" por la presencia de barrancos y repoblaciones de pinar.

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Ante esta situación, durante esta jornada, los trabajos se centrarán en "reforzar las líneas de defensa con maquinaria pesada y fuego técnico" para reducir la intensidad del incendio en caso de que continúe su avance hacia Castilla y León, según ha señalado el responsable autonómico.

Respecto al incendio declarado este martes en Selas (Guadalajara), denominado por Infocal como incendio de Iruecha, Sánchez ha asegurado que la situación es "muy buena y sin ningún tipo de riesgo", tras quedar perimetrada gran parte de la superficie afectada.

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Por ultimo, el director general ha destacado la coordinación permanente entre los operativos Infocal e Infocam mediante protocolos conjuntos, intercambio de técnicos entre los puestos de mando y comunicación continua entre ambas comunidades autónomas.

Se mantienen las evacuaciones de Retortillo y Barcones

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha confirmado que los vecinos de Barcones y los usuarios de la residencia de mayores Virgen del Prado, de Retortillo de Soria, permanecerán evacuados "de forma preventiva" tras el acuerdo adoptado por unanimidad en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

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De Gregorio ha explicado que la decisión responde tanto a la evolución del incendio como a la elevada concentración de humo, que supone "un riesgo para la salud", especialmente para las personas mayores de la residencia, muchas de ellas con patologías previas.

La delegada ha defendido mantener la medida por prudencia, porque "es mayor el perjuicio que se causa si ahora mismo estas personas vuelven a su entorno y que luego tuviéramos otra vez que evacuarlo".

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Por el momento, no existe una previsión para el regreso de los evacuados, que dependerá de la evolución del incendio y de las decisiones que adopten los responsables del operativo de extinción. EFE

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