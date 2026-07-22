Castilla y León activa la situaciòn operativa 2 por los incendios forestales

Valladolid, 22 jul (EFE).- La Comunidad de Castilla y León ha activado la situación operativa 2 por los incendios forestales registrados en esta autonomía, según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

Esta circunstancia supone que puede afectar gravemente a la población y bienes no forestales, exigiendo medidas de protección y socorro, y pudiendo ser necesaria la incorporación de medios extraordinarios.

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También abarca la posibilidad de que exista simultáneamente concentración espacial de incendios con índice de gravedad potencial 1 o 2 y la afección significativa a dos o más provincias, a otra autonomía limítrofe o a otro país limítrofe, junto a situaciones que deriven hacia el interés nacional. EFE